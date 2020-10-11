Ереван, 11 октября, 2020, 22:37 — ИА Регнум. Турция продолжает дестабилизировать ситуации вокруг Нагорного Карабаха, сообщила 11 октября пресс-секретарь министерства иностранных дел Армении Анна Нагдалян.

Msb.gov.tr Турецкие солдаты

«Турция … не отказывается от своей позиции, направленной на дальнейшую дестабилизацию ситуации и срыв достигнутых договоренностей», — написала она на своей странице в Facebook.

Она отметила, что Анкара взяла на себя «политическое покровительство Азербайджана по срыву реализации соглашения о прекращении огня».

Как сообщало ИА REGNUM, столкновения между Арменией и Азербайджаном начались 27 сентября. Причиной конфликта является территориальный спор между государствами за право обладания Нагорным Карабахом.

Накануне, 10 октября, в 12:00 вступил в силу режим перемирия в Карабахе с целью обмена пленными и телами погибших. Вступивший в силу режим перемирия фактически сразу был нарушен.