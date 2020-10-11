Вильнюс, 11 октября, 2020, 21:24 — ИА Регнум. В Литве завершилось голосование в первом туре выборов в Сейм республики, члены избирательных комиссий приступили к подсчету голосов.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Флаг Литвы

Председатель Главной избирательной комиссии Лаура Матьёшайтите на пресс-конференции заявила, что первых итогов, скорее всего, придется ждать дольше обычного.

«Ожидаем их за полночь», — сказала она.

Согласно данным Главной избирательной комиссии (ГИК), явка избирателей на выборах в Сейм составила 47,16%.

Как сообщало ИА REGNUM, в Литве избирают более 140 депутатов на следующие четыре года.