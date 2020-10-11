Душанбе, 11 октября, 2020, 19:56 — ИА Регнум. В Таджикистане в спокойной обстановке и без инцидентов прошло голосование на выборах президента. Об этом заявил 11 октября ТАСС начальник пресс-центра МВД республики Нусратулло Махмадзода.

President.tj Эмомали Рахмон на избирательном участке

«Выборы президента Таджикистана … проходили в очень спокойной обстановке, — сказал он после закрытия избирательных участков. — Ситуация на всех участках была стабильна».

Махмадзода также добавил, что участие в голосовании местные жители принимали «очень активно».

Как передавало ИА REGNUM, 11 октября в Таджикистане в 20:00 по местному времени (18:00 мск) завершилось голосование на президентских выборах.

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