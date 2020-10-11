Вашингтон, 11 октября, 2020, 19:30 — ИА Регнум. Представленный Демпартией законопроект о формировании спецкомиссии для оценки способности президента осуществлять руководство страной относится к кандидату Джозефу Байдену, заявил 11 октября глава Белого дома Дональд Трамп.

Иван Шилов ИА REGNUM Дональд Трамп

Соответствующий законопроект представила 9 октября спикер палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси (демократ от штата Калифорния).

«Я считаю, что она имела в виду Джо Байдена, потому что, говоря откровенно, именно у него имеются проблемы. Это очевидно каждому, кто смотрит и слушает его выступления», — сказал Трамп в эфире телеканала Fox News.

Как сообщало ИА REGNUM, представленный законопроект предусматривает создание комиссии, в которую войдут 17 человек. Планируется, что 16 из них должны быть выбранными представителями Демократической и Республиканской партий, после чего члены комиссии выбирают семнадцатого члена.

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