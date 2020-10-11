Душанбе, 11 октября, 2020, 18:47 — ИА Регнум. Голосование на президентских выборах в Таджикистане завершилось, избирательные участки закрылись в 20:00 по местному времени (18:00 мск).

President.tj Эмомали Рахмон голосует на избирательном участке

В Центральной комиссии по выборам и референдумам сообщили, что в стране начался подсчёт голосов.

Как сообщало ИА REGNUM, на пост президента республики претендуют пять кандидатов. Это действующий глава Таджикистана Эмомали Рахмон, Кроме него на должность лидера республики претендуют Рустам Латифзода от «Аграрной партии», Абдухалим Гаффорзода от «Социалистической партии», Рустам Рахматзода от «Партии экономических реформ», а также Миродж Абдуллоев от «Коммунистической партии».

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