София, 11 октября, 2020, 18:27 — ИА Регнум. В болгарской партии ВМРО-БНД (Внутренне-македонская революционная организация — Болгарское национальное движение) 10 октября выступили с критикой резолюции Европейского парламента по Болгарии. В резолюции говорится о том, что в стране до сих пор не установлено верховенство права, и содержится призыв к признанию наличия македонского меньшинства.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Флаг Болгарии

Вот что заявил депутат ВМРО-БНД Ангел Джамбаски репортерам телеканала bTV:

Вы увидите силы, связанные с Белградом и другими столицами чуть посевернее, где македонство было изобретено как политический удар по Болгарии (речь идет о России, по мнению Джумбаски, антиболгарские идеи были выдвинуты Коминтерном в 1930, — поясняют албанские журналисты из Telegrafi Maqedoni). Они будут использовать положения резолюции против нас. Вы можете увидеть, что параллельно с дискуссиями в Европейском парламенте говорится о том, что Болгария должна решить проблему издевательства над болгарской историей в Македонии.

Пожалуй, одним из характерных признаков национализма можно назвать превалирование размышлений об абстрактном народе и государстве над заботой о благе населения.