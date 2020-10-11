Москва, 11 октября, 2020, 16:34 — ИА Регнум. 12 октября в Москву прибудет с официальном визитом глава МИД Армении Зограб Мнацаканян. Об этом 11 октября сообщил посол Армении в Москве Вардан Тоганян агентству ТАСС.

Mid.ru Сергей Лавров и Зограб Мнацаканян

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«Он (глава МИД Армении — прим. ИА REGNUM) прилетает сегодня ночью (в Москву — прим. ИА REGNUM), — сказал посол. — Он в Ереване сейчас».

Тоганян также не исключил, что 12 октября в Москве может пройти встреча главы МИД Армении с сопредседателями Минской группы ОБСЕ.

Как передавало ИА REGNUM, 10 октября в заявлении армянского внешнеполитического ведомства сообщалось, что Азербайджан якобы пытается сорвать соглашение о прекращении огня.

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