Приштина, Сербия, 11 октября, 2020, 16:20 — ИА Регнум. Глава косовского «Движения за самоопределение» и бывший премьер-министр самопровозглашенного Косово Альбин Курти 11 октября заявил, что мир между Сербией и Косово будет возможен лишь после того, как Белград перестанет скрывать места массовых захоронений «убитых сербами албанцев».

Kryeministri-ks.net Альбин Курти

Поводом для заявлений Курти стали высказывания сербского политика Ненада Чанака, который в эфире сербской телепередачи «CIRILICA» заявил, что в Сербии были найдены 16 мест массовых захоронений албанцев.

В Косово до сих пор ведутся поиски около 1640 человек, пропавших без вести в ходе Косовской войны.

Ненад Чанак занимает пост главы Социал-демократического союза Сербии. Ранее политик был спикером Народной Скупщины Воеводины.

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Ранее главу МИД Сербии Ивицу Дачича обвинили в угрозах в отношении сербов, которые выдадут албанцам или хорватам места захоронений албанцев.