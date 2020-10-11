Грозный, 11 октября, 2020, 16:02 — ИА Регнум. Из аэропорта Грозного «Северный» возобновлены международные перелеты. Авиагавань Чечни вошла в список эропортов России, которым разрешили выполнять полеты за границу.

autocifero Аэропорт Грозный

По словам генерального директора «Северного» Альви Шахгириева, аэропорт в Чечне — единственный на Северном Кавказе и второй на всём южном направлении вместе с Ростовом-на-Дону, который может выполнять международные рейсы.

«На сегодняшний день есть огромный запрос на выполнение международных рейсов. Разрешение на выполнение международных перелётов — долгожданная новость не только для Чеченской Республики, но и жителей всего Юга России», — приводит слова Шахгириева ИА «Грозный — Информ».

Напомним, полеты за границу были отменены в марте 2020 года из большинства аэропортов России в связи с ограничениями, вызванными угрозой распространения коронавируса.

Как отметил Шахгириев, уже проведены переговоры с компаниями ЮТэйр, Pegasus Airlines, Onur Air, которые готовы выполнять перелеты из Чечни в Турцию, ОАЭ, Саудовскую Аравию.