Баку, 11 октября, 2020, 14:25 — ИА Регнум. Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил в целом о позитивной оценке переговоров по Нагорному Карабаху, которые прошли в Москве. Об этом он заявил в интервью телеканалу РБК, опубликованном 11 октября.

Facebook.com/wwwmodgovaz Ильхам Алиев

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«Я оцениваю в целом позитивно [переговоры в Москве — ИА REGNUM]», — заявил он, пояснив, что в заявлении, которое было распространено по итогам переговоров говорится об объявлении режима прекращения огня по гуманитарным соображениям, «а также, что имело принципиальную важность и это была позиция Азербайджана, что начинаются субстантивные переговоры между Арменией и Азербайджаном и подтверждается неизменность формата переговоров».

По словам Алиева это две позиции, которые «пыталась подорвать» армянская власть. Лидер Азербайджана также утверждает, что заявления, которые звучали от армянской стороны «были направлены на подрыв» переговорного процесса, базовых принциповиформата переговоров».

По словам президента Азербайджана «было принципиально важно», что Армения «вынуждена была принять то, что базовые принципы являются основой для урегулирования, а в них четко прописано, как конфликт должен быть урегулирован и в какой последовательности должны быть возвращены оккупированные территории Азербайджану. И второе, что формат переговоров остается неизменным».

Вотношении последнего утверждения Алиев подчеркнул, что переговоры будут вестись только между Азербайджаном и Арменией. А попытки армянского руководства «переложить ответственность» на «марионеточный режим» в Нагорном Карабахе по его словам «провалились».

Алиев также выразил уверенность, что после этого от главы правительства Армении Никола Пашиняна «мы больше не услышим: «Карабах — это Армения». Также он выразил надежду, что не услышит, что Азербайджан должен вести переговоры с руководством Нагорно-Карабахской Республики. Если же премьер-министр Армении сделает подобные заявления, то согласно утверждению президента Азербайджана, это будет означать, что Пашинян «проявил неуважение и к посредникам, и к своей делегации, которая согласовала этот текст в Москве, и по существу он вновь подрывает переговорный процесс». Алиев также отметил, что все видят к чему это привело в этот раз и выразил мнение, что премьер-министр Армении не «позволит себе второй раз наступить на те же грабли».

Лидер Азербайджана также отметил, что прочность соблюдение перемирия будет зависеть от армянской стороны, во-первых будет ли Армения соблюдать перемирие и во-вторых от наличия «конструктивного подхода» со стороны Армении в переговорном процессе.

Алиев добавил, что сегодня ночью и утром он был проинформирован о попытках Армении «отбить» Гадрут, территории в Джебраильском районе, и об аналогичной попытке в северном направлении.

«Понимая, что в Москве стороны могут договориться, они пытались максимум вернуть себе назад то, что было утеряно, и то, что им не принадлежит. Поэтому главный фактор прочности режима перемирия будет заключаться в том, что Армения должна смириться с тем, что эти территории у нас, что она их больше никогда не увидит и не будет делать никаких попыток отвоевать», — прокомментировал ситуацию Алиев.

Алиев также обвинил Армению в том, что в течение последнего года армянская сторона делала все, чтоб«подорвать переговорный процесс и возложить ответственность на Азербайджан«.