Москва, 11 октября, 2020, 14:24 — ИА Регнум. В случае, если меры противоэпидемической безопасности будут соблюдаться, Россия может выйти на пик числа новых выявляемых случаев заражения коронавирусной инфекцией на следующей неделе. Об этом 11 октября сообщил доктор медицинских наук, вирусолог Анатолий Альтштейн, его слова приводит РИА Новости.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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По словам вирусолога, количество заразившихся SARS-CoV-2 будет расти до определенного момента и начнёт снижаться в случае, если принимаемые меры безопасности окажутся эффективными.

«Я думаю, что еще неделю будет подниматься, потом ляжет на плато какое-то время и начнет снижаться. Это только в том случае, если нынешние противоэпидемические меры будут соблюдаться», — сказал Альтштейн.

Также он уточнил, что в случае, если принимаемые меры не будут эффективными, их придется ужесточать.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что в России за сутки было выявлено 13 369 новых подтверждённых случаев заражения коронавирусом, что стало самым большим числом за все время пандемии.