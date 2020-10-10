Степанакерт, 11 октября, 2020, 00:40 — ИА Регнум. Об ударах армии Азербайджана по двум городам Нагорного Карабаха сообщил пресс-секретарь президента Республики Ваграм Погосян. Слова пресс-секретаря президента страны цитирует 10 октября действующий при правительстве Армении Армянский единый информационный центр.

Mod.gov.az Реактивные системы залпового огня азербайджанской армии

Согласно данным, поступившим от Погосяна, в настоящее время ракетному обстрелу со стороны Азербайджана подвергаются города Мартуни, Шуши, а также ряд крупных сельских общин Нагорного Карабаха. Обстрел населённых пунктов продолжается, вопреки достигнутым в Москве договорённостям о перемирии.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что МИД Армении заявил о попытке Азербайджана сорвать соглашение о прекращении огня, достигнутое в ходе переговоров в Москве между дипломатами Армении и Азербайджана.