Оренбург, 10 октября, 2020, 22:45 — ИА Регнум. Концерт Российского национального оркестра состоится 14 октября в здании Оренбургской областной филармонии. Об этом 10 октября сообщается на сайте учреждения.

Чръный человек Российский национальный оркестр

Оренбург станет третьим городом в списке юбилейного гастрольного тура оркестра, которому исполнилось 30 лет. Ранее коллектив выступил в Ярославле и Самаре.

Перед гостями концерта оркестр выступит под руководством художественного руководителя народного артиста РСФСР Михаила Плетнёва. Дирижёром концерта станет Андрей Рубцов.

Данное мероприятие состоится в рамках программы Минкульта России «Всероссийские филармонические сезоны». Начало запланировано на 19:00 по местному времени.

Как сообщало ИА REGNUM, 25 сентября 2020 года в Екатеринбурге завершили демонтаж пятиэтажного жилого дома, на месте которого возникнет новый зал Свердловской филармонии.