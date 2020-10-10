Ереван, 10 октября, 2020, 22:26 — ИА Регнум. В Степанакерте обнаружили порядка 180 неразорвавшихся кассетных бомб. Об этом 10 октября сообщается в заявлении армянского единого информационного центра, действующего при правительстве Армении.

David Monniaux Кассетная авиабомба

«Начиная с 27 сентября уже обнаружены 180 кассетных бомб, часть которых заметили местные жители», — отмечается в заявлении информационного центра.

Неразорвавшиеся снаряды уже уничтожены, подчеркнули чиновники. Официальные лица страны призвали граждан не прикасаться к взрывчатым веществам, минам и осколочным снарядам, обнаруженным на территории Степанакерта.

Напомним, столкновения между Арменией и Азербайджаном начались 27 сентября. Причиной конфликта является территориальный спор между государствами за право обладания Нагорным Карабахом.