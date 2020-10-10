Баку, 10 октября, 2020, 19:28 — ИА Регнум. О ракетном обстреле города Мингячевир (Азербайджан) со стороны ВС Армении написал помощник азербайджанского президента Хикмет Гаджиев 10 октября в Twitter.

AzerAlay Мингечаур

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По его данным, армянские военные выпустили ракету «Скад», которая была уничтожена азербайджанскими силами ПВО.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, несколько часов назад Ереван и Баку обвинили друг друга в нарушении действующего в Нагорном Карабахе режима прекращения огня.