Москва, 10 октября, 2020, 19:03 — ИА Регнум. Озвучиванием зайца в новых сериях мультфильму «Ну, погоди!» займётся шоумен Дмитрий Хрусталёв. Об этом рассказал сам юморист 9 октября в телешоу «Вечерний Ургант».

Okras Дмитрий Хрусталёв

О выборе кандидата на озвучивание мультипликационного персонажа стало известно после вопроса телеведущего Ивана Урганта. На него отреагировал коллега Урганта — шоумен Хрусталёв.

Он заявил, что первый рабочий день по озвучиванию персонажа должен состояться 10 октября 2020 года. Хрусталёв отметил, что не уверен о своём успехе в проекте. Отметим также, что волка в мультфильме будет озвучивать комик Гарик Харламов.

Напомним, что 16 сентября 2020 года создатель оригинального мультфильма «Ну, погоди!» Феликс Кандель раскритиковал идею студии «Союзмультфильм» о создании новых серий картины. Он также заявил, что готов заплатить деньги создателям готовящегося ремейка, чтобы работа над проектом не состоялась.