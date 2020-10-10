Калуга, 10 октября, 2020, 18:59 — ИА Регнум. В Калужской области за последние сутки положительные результаты тестов на коронавирус подтверждены у 80 человек. Об сообщает 10 октября корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на информацию федерального штаба.

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Всего в регионе выявили 9 тыс. 999 положительных результатов тестов получили подтверждение, 1 тыс. 875 человек находятся на лечении, 8 тыс. 50 человек выздоровели, 74 человека умерли.

Больше всего подтверждённых положительных результатов тестов — в Калуге (659), в Обнинске (241), в Людиновском районе (148), в Боровском районе (138) и в Дзержинском районе (90).

Накануне в Калужской области было выявлено 82 случая заражения коронавирусом.