Челябинск, 10 октября, 2020, 18:46 — ИА Регнум. В Челябинской области за 9 октября зафиксировали 99 случаев заражения коронавирусом. Это на одного больше, чем было 8 октября, следует из информации оперштаба региона.

Zdrav74.ru Вакцинация. Челябинская область

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус наступает: в России ужесточают меры — все новости»

Из них двое школьников. К утру 10 октября в регионе было подтверждено уже 17 683 случая заражения коронавирусом. На лечении с COVID-19 находятся 3762 пациента.

За сутки были выписаны 74 гражданина. А с начала пандемии выздоровели уже 13 352 ранее заболевших.