Пхеньян, 10 октября, 2020, 16:07 — ИА Регнум. Лидер Корейской Народно-Демократической Республики Ким Чен Ын появился на праздничных мероприятиях, посвященных 75-летию основания Трудовой партии Кореи. Годовщина основания правящей в КНДР партии отмечается 10 октября.

Иван Шилов ИА REGNUM Ким Чен Ын

В столице КНДР прошел военный парад по этому случаю. На параде была показана новая баллистическая ракета «Пуккыксон 4-А». Это первый случай показа баллистической ракеты на параде в КНДР после 2018 года.

Выступая на торжественных мероприятиях, Ким Чен Ын заявил, что кризис из-за COVID-19 будет преодолен, и «народы двух Корей снова возьмутся за руки».

Напомним, что в последнее время Ким Чен Ын стал редко появляться на публике и постоянно циркулируют слухи о том, что лидер КНДР серьезно болен.