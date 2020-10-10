Москва, 10 октября, 2020, 16:01 — ИА Регнум. Мнение о том, что в большой политике не бывает друзей, выразил президент Российской Федерации Владимир Путин. Фрагмент интервью с главой государства для программы «Москва. Кремль. Путин» опубликован 10 октября на странице журналиста Павла Зарубина в соцсети Instagram.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Путин и Дональд Трамп

Российский лидер сказал: «В большой политике, вообще-то, нет друзей».

Напомним, 9 октября действующий президент США Дональд Трамп в эфире радиопрограммы The Rush Limbaugh Show заявил, что глава РФ Владимир Путин предпочел бы видеть на должности американского президента Джозефа Байдена.

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