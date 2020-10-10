Курган, 10 октября, 2020, 15:52 — ИА Регнум. В Курганской области для граждан старше 65 лет вводится обязательная самоизоляция. Об этом сообщает региональный оперативный штаб.

Павел Редин ИА Красная Весна Самоизоляция пожилых людей

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Отмечается, что решение принято, исходя из текущей ситуации по заболеваемости коронавирусом в регионе.

Для жителей области старше 65 лет вводится обязательная самоизоляция с 12 октября по 2 ноября 2020 года. Пожилые люди могут выходить из дома лишь в случаях обращения за медицинской помощью, следования к месту работы и обратно, выгула домашних животных, походов в магазин или к месту получения услуг.

Кроме того, оперативный штаб рекомендует заведениям общественного питания ограничить число участников банкетов, свадеб, поминок до 40 человек. Также в Курганской области продолжает действовать масочный режим.