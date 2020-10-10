Москва, 10 октября, 2020, 15:51 — ИА Регнум. Московские договоренности о перемирии в Нагорном Карабахе должны стать серьезным шагом на пути к урегулированию армяно-азербайджанского конфликта. Как передает корреспондент ИА REGNUM 10 октября, об этом заявил глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий (ЛДПР).

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"Сейчас важно соблюдать режим прекращения огня и вернуться за стол переговоров, выйти из кризиса. И здесь не менее важно понимание со стороны всех сил — как противоборствующих, так и внешних — полной необходимости мирного разрешения, без попыток силового вмешательства», — отметил Слуцкий.

Потенциал Минской группы ОБСЕ далеко не исчерпан, уверен парламентарий.

«На ее базе или на базе других переговорных площадок все ещё можно выработать эффективную формулу политико-дипломатического решения карабахского вопроса. Россия и дальше готова прилагать посреднические усилия в этом направлении», — подчеркнул депутат.