Петропавловск-Камчатский, 10 октября, 2020, 15:38 — ИА Регнум. Губернатор Камчатского края Владимир Солодов сообщил, что с помощью изучения спутниковых снимков удалось установить судно, которое осуществило сброс воды в Авачинский залив, что и привело к массовой гибели морских животных. Об этом Солодов сообщил на своей странице в социальной сети Instagram.

Free-Photos Судно в море

Солодов рассказал, что были тщательно изучены снимки, сделанные со спутников. Исследование проводили в Институте космических исследований Российской академии наук. В итоге удалось обнаружить судно, которое 23 сентября ранним утром проходило вблизи Халкатырского пляжа в Авачинском заливе.

«По данным Института космических исследований Российской академии наук, обнаружено судно, которое проходило 23 сентября в семь утра вблизи Халактырского пляжа. С него были сброшены воды», — рассказал губернатор Солодов.

Но при этом Солодов отметил, что объем сброшенных жидкостей с судна был относительно незначительным и не мог привести к эффекту, наблюдаемому по всей акватории. Тем не менее он подчеркнул, что судно будет точно установлено и его владельцы привлечены к ответственности — материалы уже переданы в правоохранительные органы.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в начале октября стало известно о том, что на берегу Халактырского пляжа на Камчатке и еще в трех бухтах наблюдается выброс на берег мертвых морских животных. Кроме того, местные жители жаловались на раздражения глаз и кожи после нахождения в воде.

Позднее на трех участках акватории Авачинского залива выявили фенол и нефтепродукты. Росприроднадзор не исключил, что у произошедшего могут быть техногенные причины.