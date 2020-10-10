Спецслужбы Киргизии задержали экс-президента Алмазбека Атамбаева
Бишкек, 10 октября, 2020, 14:28 — ИА Регнум. Киргизский политик Алмазбек Атамбаев 10 октября задержан сотрудниками комитета нацбезопасности, передает пресс-служба ГКНБ.
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Задержание проведено на основании следственного поручения в рамках уголовного дела по факту организации массовых беспорядков в Бишкеке.
«В настоящее время межведомственной следственно-оперативной группой продолжаются соответствующие следственные и оперативные мероприятия, направленные на установление и задержание других соучастников данного преступления».
Помимо Атамбаева задержаны Канат Сагымбаев и Дамир Мусакеев. Напомним, что экс-президент Алмазбек Атамбаев был освобожден толпой сторонников из здания ГКНБ в ночь на 6 октября.