Вашингтон, 10 октября, 2020, 14:04 — ИА Регнум. Мировой рынок персональных компьютеров в третьем квартале текущего года вырос на 12,7%, что является наибольшим квартальным показателем за последние 10 лет. Об этом свидетельствует отчёт исследовательской компании Canalys.

fran innocenti Работа за ноутбуком

По оценкам экспертов Canalys, в третьем квартале 2020 года во всём мире было продано 79,2 млн персональных компьютеров. Большая часть поставок — 64 млн единиц — пришлась на ноутбуки.

В третьем квартале китайской компании Lenovo удалось обойти американского производителя HP и вернуть лидерство по объёмам поставок. Доли рынка за этот период распределились среди крупнейших поставщиков следующим образом: Lenovo — 19,3 млн единиц (24,3% рынка), HP — 18,7 млн (23,6%), Dell — 12 млн (15,1%), Apple — 6,4 млн (8,1%) и Acer — 5,6 (7,1%).

Директор по исследованиям Canalys Рушаб Доши отметил, что последствия пандемии новой коронавирусной инфекции могут оказать долговременное воздействие на рынок персональных компьютеров. Он добавил, что в последние два квартала отмечался высокий спрос на коммерческие компьютеры, однако в последнем квартале ожидается увеличение расходов на потребительские устройства.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, во втором квартале 2020 года глобальные поставки персональных компьютеров выросли на 11,2% в годовом исчислении.