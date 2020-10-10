Элиста, 10 октября, 2020, 12:35 — ИА Регнум. В Республике Калмыкия за последние сутки зарегистрировано два летальных исхода среди пациентов с подтверждённым результатом теста на коронавирус. Об этом ИА REGNUM сообщили в министерстве здравоохранения республики 10 октября.

Дарья Драй ИА REGNUM

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Общее число жертв COVID-19 в Калмыкии достигло 79 человек. Возрастная категория умерших, наличие у них хронических заболеваний неизвестны.

ИА REGNUM напоминает, что в последний раз о летальных исходах среди пациентов с коронавирусом в республике сообщалось 6 октября.