Владимир, 10 октября, 2020, 12:25 — ИА Регнум. Во Владимирской области 10 октября подтверждено 58 новых случаев заражения коронавирусом — на два больше, чем в предыдущие сутки, сообщает ИА REGNUM по данным федерального оперативного штаба.

Алексей Колчин ИА REGNUM Лабораторные исследования на коронавирус

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Всего в области зарегистрированы 7830 носителей вируса. После выздоровления были выписаны 6089 пациентов, в том числе 21 человек — за последние сутки.

За весь период скончались 237 человек, новых смертей не подтверждено за последние сутки.