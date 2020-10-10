Астрахань, 10 октября, 2020, 12:11 — ИА Регнум. В Астраханской области по состоянию на 10 октября подтверждено два новых летальных случая среди пациентов с COVID-19. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе областного правительства.

Дарья Драй ИА REGNUM

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Всего скончались 129 человек.

За весь период наблюдения выписаны после выздоровления были 6864 пациента с ранее выявленными положительными тестами на COVID-19.