Екатеринбург, 10 октября, 2020, 12:07 — ИА Регнум. Шестьдесят работ из собрания Калужского музея изобразительных искусств представлены на передвижной выставке «Императорский Дом Романовых. История в гравюрах», которая открылась 10 октября в Екатеринбурге на территории мультимедийного исторического парка «Россия — Моя история», сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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Уникальная графическая коллекция была собрана русским офицером, героем Первой мировой войны Александром Гершельманом и в 2015 году подарена его дочерью Мариной Аксаковой музею. На выставке представлены произведения печатной графики, созданные русскими и иностранными мастерами первой половины XVIII — начала XX века. В ее составе — гравированные и литографированные листы с портретами царствующих особ и деятелей своего времени. Работы выполнены в разных техниках: резцовой гравюре, офорте, акватинте, меццо-тинто, пунктире, литографии, гелиогравюре и фототипии.

Выставка разработана и организована Фондом «Елисаветинско-Сергиевское просветительское общество» при поддержке правительства Калужской области в рамках национального туристического проекта «Императорский маршрут». Цель проекта — сохранение историко-культурного наследия российских регионов.