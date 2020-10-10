Киров, Калужская область, 10 октября, 2020, 10:51 — ИА Регнум. В окрестностях деревни Верхняя Песочня Кировского района вечером, 9 октября съехал в кювет и перевернулся автомобиль Renault Duster. За рулём машины находился 64-летний водитель, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в прокуратуре Калужской области.

Prokuror-kaluga.ru На месте ДТП

В результате ДТП пожилой водитель и два его пассажира — жители Москвы погибли.

В настоящее время Кировской межрайонной прокуратурой координируется работа правоохранительных органов, проводится процессуальная проверка и устанавливаются подробные обстоятельства произошедшего.