Душанбе, 10 октября, 2020, 10:34 — ИА Регнум. В Таджикистане сегодня, 10 октября в 00:00 (по московскому времени в 22:00 9 октября) наступил день тишины перед днем голосования на президентских выборах в Таджикистане.

Ronan Shenhav День тишины в Таджикистане

Согласно законодательству республики 10 октября в силу вступил запрет на любую агитацию — выступления по телевидению, радио, встречи с избирателями, распространение агитационных листовок. Также за сутки до начала голосования запрещена публикация результатов социологических опросов, а также — прогнозов относительно результатов предстоящих выборов.

Напомним, 11 октября в Таджикистане пройдут выборы президента. По результатам предыдущих четырех выборов президента страну возглавлял действующий лидер республики Эмомали Рахмон, который также баллотируется в президенты на нынешних выборах. На должность главы Таджикистана также претендуют Рустам Латифзода от «Аграрной партии», Абдухалим Гаффорзода от «Социалистической партии», Рустам Рахматзода от «Партии экономических реформ», а также Миродж Абдуллоев от «Коммунистической партии».

Отметим, на территории Таджикистана 11 октября будут открыты 3375 избирательных участка, которые начнут работу в 06:00 (04:00 мск), а завершат работу в 20:00 (18:00 мск). В Таджикистане зарегистрировано более 4,9 млн избирателей. Кроме того 39 избирательных участка откроются в 29 зарубежных странах, в частности пять участков откроются в Российской Федерации.