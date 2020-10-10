Москва, 10 октября, 2020, 08:34 — ИА Регнум. Армения и Азербайджан договорились прекратить огонь в Нагорном Карабахе в полдень 10 октября. Об этом сегодня, 10 октября, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров после многочасовых переговоров в Москве с участием глав МИД Армении и Азербайджана.

Ваган Караханян ИА Красная Весна Памятник «Мы — наши горы». Нагорный Карабах

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Переговоры в общей сложности продлились 10 часов. По итогам переговоров Лавров выступил перед журналистами и огласил достигнутые договорённости.

Противоборствующие стороны договорились, что с 12:00 10 октября начинает действовать режим прекращения огня в Нагорном Карабахе. Цель перемирия — гуманитарная. Стороны проведут обмен пленными и другими удерживаемыми лицами, а также телами погибших при посредничестве Международного комитета Красного Креста.

Кроме того, стороны согласились провести дальнейшие переговоры для достижения мирного урегулирования и продолжения переговоров по проблеме Нагорного Карабаха. При этом конкретные условия прекращения огня будут согласованы позднее.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, полномасштабные бои в Нагорном Карабахе начались 27 сентября. Стороны применяли почти все доступные им виды вооружений. По имеющимся данным, азербайджанской армии удалось на некоторых участках вклиниться в территорию Нагорного Карабаха.