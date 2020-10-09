Вашингтон, 9 октября, 2020, 22:09 — ИА Регнум. США располагают новыми системами вооружений, которых нет ни у кого, и о которых Россия и Китай лишь «мечтают», заявил 9 октября президент США Дональд Трамп в интервью радиопередаче The Rush Limbaugh Show.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Секрет

«Наши вооруженные силы — самые сильные в мире. У нас есть новые ракеты. У нас есть такое, чего нет ни у кого. Россия мечтает о том, что есть у нас. Китай мечтает о том, что есть у нас», — заявил Трамп.

При этом он не стал уточнять, о каких именно системах вооружений идет речь.

Как сообщало ИА REGNUM, в мае 2020 года президент США Трамп рассказал о некой «супер-пупер-ракете», которая будет «самой быстрой в мире». Трамп тогда также не привел никаких подробностей.

В то же время в США официально признано, что страна отстала от России и Китая в сфере гиперзвукового оружия.

Напомним, в первых числах октября 2020 года в России была успешно испытана гиперзвуковая ракета «Циркон», предназначенная для вооружения надводных кораблей и субмарин различного класса.