Париж, 9 октября, 2020, 22:07 — ИА Регнум. Президент Франции Эммануэль Макрон выразил радость по поводу вручения Нобелевской премии мира Всемирной продовольственной программе ООН. Об этом в пятницу, 9 октября, со ссылкой на «Твиттер» французского лидера сообщает Le Figaro.

(сс) fill Нобелевская премия

На своей официальной странице Макрон написал, что «в мире от голода страдают 690 миллионов человек и Всемирная продовольственная программа помогает им всем». Президент добавил, что «это необходимая борьба», и подтвердил, «что Франция вносит в нее свою долю и будет продолжать это делать».

Напомним, лауреатами Нобелевской премии по химии 2020 года стали ученые из Франции и США —Эммануэль Шарпантье и Дженнифер Дудна. Две исследовательницы разработали технологию"генетических ножниц», или Crispr-Cas9, позволяющую вносить изменения в ДНК.