Вашингтон, 9 октября, 2020, 21:46 — ИА Регнум. Президент США Дональд Трамп считает, что российский лидер Владимир Путин предпочёл бы видеть следующим главой Белого дома его оппонента — кандидата от Демократической партии Джозефа Байдена.

Иван Шилов ИА REGNUM

«Мне нравится Путин. И не исключено, что я ему нравлюсь. Однако я думаю, что он предпочёл бы иметь дело с Байденом», — сказал Трамп в эфире популярной американской радиопрограммы Rush Limbaugh Show.

Следует отметить, что Трамп уже не в первый раз выступает с подобными заявлениями. Так, в сентябре в интервью телеканалу Fox News он назвал Байдена более удобным кандидатом для Москвы, объяснив это тем, что сам он якобы является «наиболее жёстким» в отношениях с Россией президентом США.