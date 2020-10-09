Гаага, Нидерланды, 9 октября, 2020, 21:16 — ИА Регнум. В «деле Навального» Западу пора перейти от «мегафонной дипломатии» к сотрудничеству с Россией, заявил 9 октября постпред РФ при ОЗХО Александр Шульгин в своём выступлении на 95-й сессии исполнительного совета организации.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Отравление

Комментируя обвинения в адрес России в применении химического оружия, российский дипломат напомнил, что ни Германия, ни Франция, ни Швеция не отвечают на запросы Москвы по «делу Навального».

При этом страны-обвинители с готовностью задействовали механизм ОЗХО, фактически переведя раздутое ими «дело Навального» в политическую плоскость. Хотя странам-членам Конвенции по запрещению химического оружия хорошо известно, что Россия уничтожила запасы химоружия, выполнив свои обязательства.

Однако раз уж по скандальному «делу» задействован механизм ОЗХО, техсекретариат этой организации «обязан выполнять свои функции и реагировать на обращение к нему государства-участника, в частности, России, за конкретными разъяснениями».

Алексея Навального руководству техсекретариата ОЗХО 1 октября 2020 г. было передано наше предложение рассмотреть возможность направления в Россию экспертов секретариата для взаимодействия с российскими специалистами в данном вопросе». Шульгин «С учётом ситуации вокруг декларируемого рядом стран «отравления»руководству техсекретариата ОЗХО 1 октября 2020 г. было передано наше предложение рассмотреть возможность направления в Россию экспертов секретариата для взаимодействия с российскими специалистами в данном вопросе».

Шульгин добавил, что пока Россия видит только «мегафонную дипломатию» вместо желания сотрудничать. А пока не будет сотрудничества, Москва будет считать «всё, что происходит вокруг этого инцидента, разнузданной агитационно-пропагандистской кампанией лжи, а проще говоря, низкопробной провокацией».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Шульгин заявил, что ОЗХО деградировала под давлением Запада.