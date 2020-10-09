Москва, 9 октября, 2020, 20:58 — ИА Регнум. Киностудия «Союзмультфильм» удалила свою «золотую коллекцию» мультфильмов с видеохостинга YouTube с целью переноса на популярные российские ресурсы. Об этом сообщили 9 октября в пресс-службе студии.

Цитата из м/ф «Фильм, фильм, фильм». Реж. Фёдор Хитрук. 1968. СССР Съёмочный процесс

Ранее с YouTube были удалены порядка 1000 работ «Союзмультфильма», в том числе около 150 фильмов из «золотой коллекции», признанных классикой отечественной анимации. В их числе «Трое из Простоквашино», «Винни Пух», «Ну, погоди!», «Малыш и Карлсон», «Чебурашка», «Бременские музыканты», «Ёжик в тумане», «38 попугаев», альманах «Веселая карусель» и другие.

«Таким образом мы бережём от контрафактного копирования наши легендарные картины, многие из которых — обладатели международных фестивальных наград и являются признанными шедеврами киноискусства», — приводит комментарий студии Интерфакс.

Сообщается, что на новых видеосервисах коллекция мультфильмов по-прежнему будет доступна для бесплатного просмотра.