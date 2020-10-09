Киев, 9 октября, 2020, 20:23 — ИА Регнум. Правительство Украины предлагает Верховной раде отказаться от государственного регулирования тарифов на коммунальные услуги.

Соответствующее решение было принято сегодня, 9 октября, на заседании кабмина, передает корреспондент ИА REGNUM.

В настоящий момент тарифы формируются специальной национальной комиссией, осуществляющей регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг. Правительство намерено передать соответствующие полномочия местным органам власти.

Как заявил премьер-министр Денис Шмыгаль, центральная власть идет на такой шаг в рамках выполнения требований МВФ.

«Этот законопроект принимается в рамках выполнения очередного структурного маяка, утвержденного меморандумом с МВФ. Таким образом, правительство выполнило все свои обязательства по программе сотрудничества с МВФ», — заявил Шмыгаль.

Пока окончательное решение по этому вопросу не принято, поскольку его еще должна утвердить Верховная рада.

ИА REGNUM напоминает, что после госпереворота-2014 на Украине тарифы на услуги ЖКХ увеличились в 6−12 раз.

Сейчас задолженность населения за ЖКХ без учета газа и электроэнергии, согласно официальным данным, составляет 28,7 млрд грн.