Темпы распространения коронавируса в мире осенью 2020 года уже втрое превысили апрельские показатели. Согласно данным Всемирной организации здравоохранения, число выявленных в мире за сутки случаев заражения коронавирусом достигло 338,7 тысячи. Страны принимают новые ограничительные меры из-за второй волны коронавируса. Так, канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что крупные немецкие города будут ужесточать ограничения в случае, если число выявленных случаев коронавируса будет превышать отметку в 50 на 100 тысяч жителей в течение недели. Вторую волну коронавируса чувствует и Италия. Так, за 8 октября в стране зафиксировано 5372 новых случая коронавируса. Таким образом, Италия почти достигла пика весенних показателей. О том, как развивается ситуация с коронавирусом в мире, рассказывает ИА REGNUM. [[[picture1]]]

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

20:19 09.10.2020 В мире за последние сутки зафиксировано 350 766 новых случаев заражения коронавирусом, что является рекордным показателем за весь период с начала пандемии, сообщает Всемирная организация здравоохранения. Подробности в материале: ВОЗ второй день подряд фиксирует рекордный прирост больных COVID-19

21:15 09.10.2020 Германия в период коронавируса. Фото: russian.news.cn

21:25 09.10.2020 Ежегодная однодневная гонка Париж — Рубе, которая должна была состояться 25 октября, отменена из-за распространения пандемии SARS-CoV-2. Читайте подробнее: Велогонка Париж — Рубе отменена из-за пандемии коронавируса

22:04 09.10.2020 Дезинфекция. Тунис. Фото: russian.news.cn

22:06 09.10.2020 Во Франции всего за время пандемии умерли 32 583 человека с подтвержденным диагнозом «коронавирусная пневмония». За последние сутки этот показатель увеличился на 62 пациента. Об этом в пятницу, 9 октября, свидетельствуют данные французской санитарной службы. По последним данным, за минувшие 24 часа во Франции было выявлено 20 339 новых случаев заражения SARS-CoV-2, общее число выявленных случаев инфицирования в стране превысило 691 тыс. Ранее, 7 и 8 октября, во Франции было зафиксировано более 18 тысяч новых случаев заражения SARS-CoV-2. Напомним, 9 октября из-за распространения пандемии SARS-CoV-2 была отменена ежегодная однодневная гонка Париж — Рубе, которая должна была состояться 25 октября. Читайте также: Очередной антирекорд: во Франции более 20 тыс. случаев заражения SARS-CoV-2

23:07 09.10.2020 По даннымна 9 октября, в Италии умерли36 111человек с подтвержденным диагнозом «коронавирусная пневмония», за последние сутки этот показатель увеличился на28(днем ранее — на22). Выздоровели237 549человек, за сутки этот показатель увеличился на1186(днем ранее — на1060). Число подтвержденных носителей выросло на5372(днем ранее — на4458) — это самый высокий показатель с начала апреля 2020 года. Антирекордные показатели фиксируются третий день подряд. Подробности в материале: Коронавирус в Италии: третий антирекорд за три дня

23:11 09.10.2020 Декрет правительства Италии о продлении и усилении антикоронавирусных ограничений оставляет неизменными правила масочного режима на рабочих местах, сообщили в пресс-службе правительства. Действует прежняя логика противодействия новым заражениям в процессе трудовой деятельности, использование масок — один из основных ее элементов. Читайте подробнее: В Италии продлен запрет на работу без масок

23:15 09.10.2020 МВД Италии усиливает контроль за соблюдением антикоронавирусных ограничений, заявила глава ведомства Лучана Ламорджезе. При этом очевидно, что никакие контрольные меры не дадут эффекта, если граждане не будут проявлять сознательность, уверена министр. Ламорджезе добавила, что ей «не хотелось бы и упоминать» о возможном повторном национальном карантине, которые создал бы в стране не только санитарные и не только экономические риски. Об этом: В МВД Италии не хотят и думать о новом карантине

23:19 09.10.2020 Правоохранительные органы Италии будут препятствовать проведению политических мероприятий, участники которых будут без масок или не будут соблюдать социальную дистанцию, заявил глава национальной полиции Франко Габриелли. Предполагается, что МВД разрешит лишь «стоячие» демонстрации и митинги (в движении контролировать соблюдение дистанции не представляется возможным), а наметившие на 10 октября свой римский митинг противники масочного режима либо проведут свое мероприятие в масках, либо не проведут его вовсе. Читайте подробнее: Итальянские противники масок будут митинговать в масках

23:24 09.10.2020 Развитие ситуации с эпидемией коронавируса в Италии зависит прежде всего от того, насколько ответственным будет поведение граждан, заявил президент страны Серджо Маттарелла. Италии необходимо сохранять школы, фабрики и офисы открытыми, но чтобы это было возможно, граждане должны помнить, что свобода не индивидуальна и что по-настоящему ее можно реализовать только вместе с другими, в духе ответственного сотрудничества, сказал формальный глава государства. Читайте подробнее: Президент Италии рассказал согражданам о свободе и коронавирусе

23:33 09.10.2020 У 90−95% новых зараженных коронавирусом в итальянском регионе Кампанья (Неаполь) нет никаких симптомов, заявил глава региона Винченцо Де Лука. Кампанья в последние дни удерживает в Италии «первенство» по количеству новых заражений, при этом медики отмечают, что как такового эпицентра у эпидемии в настоящий момент нет. Об этом: Губернатор Неаполя: у 90% новых носителей вируса нет никаких симптомов

23:37 09.10.2020 В Италии фиксируется немало случаев заражения коронавирусом школьников и студентов, но заражения эти происходят в основном не в зданиях учебных заведений, заявил заместитель директора по стратегическим проектам Всемирной организации здравоохранения Раньери Гуерра. В школах и вузах достаточно безопасно, там соблюдаются необходимые ограничения, учащиеся заражаются в большинстве случаев в транспорте (в том числе школьном) и на прогулках, сказал Гуерра. Читайте подробнее: ВОЗ: школьники Италии заражаются коронавирусом не в школах

23:41 09.10.2020 Власти Италии больше не исключают возможности закрытия границ между регионами страны, поскольку на нынешнем этапе эпидемии «исключать нельзя уже ничего», заявил министр по делам регионов Франческо Боччья. Защитить экономику и здоровье граждан нужно «любой ценой», сказал он. Читайте подробнее: Власти Италии больше не исключают закрытия границ между регионами

23:45 09.10.2020 Закупка российской вакцины от коронавируса, если препарат окажется эффективным, стала бы разумным решением со стороны украинских властей, заявил депутат Рады Александр Качура («Слуга народа») в эфире NewsOne. Читайте подробнее: Депутат из партии Зеленского призвал закупать вакцину от COVID-19 в России

23:49 09.10.2020 При сохранении нынешних темпов увеличения числа новых заражений коронавирусом в Италии этот показатель в обозримом будущем может утроиться — до 16 тысяч новых случаев в день, заявил советник Минздрава страны по вопросам противодействия эпидемии Вальтер Риччарди. Те же ошибки, что делают сейчас в Италии, ранее были совершены во Франции, Испании и Великобритании, Италия тоже может пройти по этому пути до логического конца, отметил Риччарди, добавив, что главной из ошибок он считает массовую «недооценку» опасности коронавируса. Читайте подробнее: Минздрав Италии допускает, что число случаев коронавируса утроится

23:53 09.10.2020 30% граждан Италии считают, что испытывают определенные психологические проблемы из-за продолжающейся эпидемии коронавируса, передает Termometro Politico со ссылкой на исследование Noto. Этот показатель еще выше среди мужчин, среди граждан в возрасте от 35 до 44 лет и среди людей с высшим образованием. Читайте подробнее: Коронавирус в Италии: треть граждан жалуются на психологические проблемы

00:39 10.10.2020 В Мьянме за прошедшие сутки выявили 1461 случай заражения коронавирусом нового типа, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения и спорта страны. Об этом: В Мьянме выявили почти 1,5 тыс. зараженных коронавирусом за сутки

00:56 10.10.2020 В Польше с 10 октября вновь ввели требование на всей территории страны закрывать нос и рот маской или платком при выходе из дома. В связи с распространением коронавируса, правительство возобновило действие и ряда других ограничительных мер. Читайте также: В Польше из-за коронавируса возобновили масочный режим

01:09 10.10.2020 За прошедшие сутки в Бразилии подтвердили 27 444 новых случая инфицирования SARS-CoV-2. Об этом 9 октября сообщает пресс-служба бразильского минздрава. Подробности в материале: В Бразилии выявили более 27 тысяч новых случаев заражения SARS-CoV-2

01:13 10.10.2020 В Сингапуре за прошедшие сутки выявили десять новых случаев заражения коронавирусом, сообщает пресс-служба сингапурского министерства здравоохранения. Читайте также: В Сингапуре выявил десять зараженных коронавирусом за сутки

02:59 10.10.2020 Лекарство от COVID-19, представляющее собой коктейль из антител, будет разрабатывать компания AstraZeneca в рамках нового соглашения с министерством здравоохранения и социальных служб США. Об этом 9 октября сообщает агентство Reuters. Подробности в материале: США заказали компании AstraZeneca лекарство от COVID-19 — Reuters

03:19 10.10.2020 Число выявленных на территории Канады подтверждённых случаев заражения коронавирусной инфекцией за последние сутки возросло на 2588, что является рекордным показателем с начала пандемии. Об этом 9 октября сообщает канадский минздрав. Читайте также: В Канаде выявили рекордное число случаев заражения SARS-CoV-2

04:02 10.10.2020 За минувшие сутки в Болгарии было выявлено 612 новых подтверждённых случаев заражения коронавирусом, что вновь становится самым большим числом прироста за всё время пандемии. Об этом 10 октября сообщает единый информационный портал минздрава страны. Читайте подробнее: В Болгарии вновь выявили рекордное число случаев заражения SARS-CoV-2

04:14 10.10.2020 Президент США Дональд Трамп во время заболевания коронавирусной инфекцией ощущал слабость, но проблем с дыханием у него не было. Об этом американский лидер рассказал в интервью телеканалу Fox News. Читайте подробнее: Трамп рассказал о симптомах перенесенной коронавирусной инфекции

04:48 10.10.2020 В Южной Корее за прошедшие сутки выявили 72 случая заражения коронавирусом нового типа, сообщает южнокорейский центр по контролю и профилактике заболеваний. Читайте также: В Южной Корее за сутки выявили 72 зараженных коронавирусом

06:35 10.10.2020 В Новой Зеландии за прошедшие сутки выявили четыре случая заражения коронавирусом нового типа, сообщает пресс-служба новозеландского минздрава. Читайте подробнее: В Новой Зеландии за сутки выявили четверых зараженных коронавирусом

07:02 10.10.2020 Низкую заболеваемость COVID-19 в Китае, где проживает 1,4 млрд человек, можно объяснить дисциплинированностью граждан и эффективностью карантинных мер, заявил 10 октября журналистам вирусолог НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Анатолий Альтштейн. Подробности в материале: Эксперт объяснил низкое число заболевших COVID-19 в Китае

07:06 10.10.2020 В Казахстане за прошедшие сутки выявили 102 случая заражения коронавирусом нового типа, сообщает республиканская межведомственная комиссия по борьбе с COVID-19. Читайте подробнее: В Казахстане за сутки выявили 102 зараженных коронавирусом

07:45 10.10.2020 Среди участников прошедшего в сентябре предвыборного митинга президента США Дональда Трампа предположительно было выявлено девять случаев заражения коронавирусом SARS-CoV-2. Об этом со ссылкой на управление здравоохранения штата Миннесота 9 октября сообщает телеканал ABC. Об этом: Коронавирусом заразились девять участников митинга Трампа — ABC

08:37 10.10.2020 9 октября министерство здравоохранения Ирана подтвердило 4142 случая заражения и 210 смертей за последние 24 часа в результате распространения коронавирусной инфекции COVID-19. Об этом сообщило иранское агентство Mehr News. Читайте также: В Иране зафиксировано 4142 случая заражения COVID-19 за последние 24 часа

09:34 10.10.2020 На Украине за сутки выявили 5728 инфицированных коронавирусом, всего в стране число выявленных случаев заражения SARS-CoV-2 достигло 256 266. Об этом свидетельствуют данные специализированного ресурса СНБО Украины, опубликованные 10 октября. Об этом: На Украине от осложнений COVID-19 за сутки скончались 108 человек

09:55 10.10.2020 Число активных случаев заболевания COVID-19 в Косово несколько выросло, что, возможно, является лишь отражением увеличения числа проводимых тестов. Благодаря полученным в дар двум дополнительным аппаратам число производимых в крае тестов возрастет вдвое или даже втрое, пообещал министр здравоохранения края Арменд Земай. Но в целом ситуация уже вторую неделю остается стабильной, а число ежедневно выявляемых носителей достаточно низким (ниже 100), что выгодно отличает косовскую статистику от статистик соседних государств — македонской, албанской и черногорской. В этих странах за сутки выявляют свыше 150 новых носителей, причем в Северной Македонии уже третий день подряд фиксируется антирекорд по числу выявляемых носителей (три дня подряд выше 300). Читайте подробнее: В Косово за сутки выявили 79 носителей коронавируса

10:53 10.10.2020 Вирусолог НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Анатолий Альтштейн считает, что низкий уровень заражения коронавирусом SARS-CoV-2 в Китайской Народной Республике связан прежде всего с высокой дисциплиной населения и эффективными карантинными мерами. Читайте также: В центре Гамалеи рассказали, почему в КНР не распространяется коронавирус

11:21 10.10.2020 В Киргизии за сутки зарегистрировали пять смертей от осложнений COVID-19, а количество зарегистрированных случаев инфицирования SARS-CoV-2 за сутки составило 307, сообщили 10 октября в пресс-службе республиканского штаба по борьбе с COVID-19. Читайте подробнее: В Киргизии за сутки от осложнений COVID-19 скончались пять человек

11:34 10.10.2020 По состоянию на утро 10 августа в Узбекистане выявили 112 новых случаев инфицирования коронавирусной инфекцией, а общее число зарегистрированных в республике случаев заражения SARS-CoV-2 составило 60 562, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Узбекистана. Об этом: Минздрав Узбекистана обновил данные о ситуации с COVID-19

13:40 10.10.2020 В Белоруссии по состоянию на 10 октября зарегистрировано 83 023 случая инфицирования коронавирусом SARS-CoV-2, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения республики. Об этом: В Белоруссии выявили 552 новых случая заражения SARS-CoV-2

14:49 10.10.2020 По данным министерства, с начала эпидемии в стране было выявлено 20 163 случая заражения, 781 человек умер от осложнений, вызванных COVID-19. За последние сутки в стране скончались шестеро пациентов. Лечение проходят 3373 человека. 16 009 пациентов уже здоровы. Читайте подробнее: В Македонии три дня подряд выявляют рекордное число носителей коронавируса

14:51 10.10.2020 Замену защитнику сборной России бразильского происхождения Марио Фернандесу, тест на коронавирус которого ранее показал сомнительный результат, тренерский штаб будет искать в составе команды. Об этом 10 октября рассказал журналистам главный тренер российской национальной команды Станислав Черчесов. Об этом: Сборная России будет искать замену Марио Фернандесу в команде — Черчесов

14:52 10.10.2020 Чемпионат Европы (ЧЕ) по фехтованию нынешнего года, который должен был состояться в Минске, отменен из-за эпидемиологической ситуации. Об этом 10 октября рассказал президент Европейской конфедерации фехтования (EFC), президент Олимпийского комитета России Станислав Поздняков. Подробности в материале: ЧЕ по фехтованию в Минске отменен из-за эпидемиологической ситуации Фехтование

15:21 10.10.2020 Ученые из Великобритании выявили ряд новых симптомов коронавирусной инфекции, вызванной заражением коронавирусом SARS-CoV-2. Читайте также: Британские ученые нашли новые симптомы заражения SARS-CoV-2

15:27 10.10.2020 По данным министерства, всего в Албании было выявлено 15 066 случаев заражения коронавирусом. 9304 человека уже излечились от COVID-19. 413 пациентов скончались от осложнений, вызванных COVID-19. За прошедшие сутки умерли двое пациентов с COVID-19. Читайте подробнее: В Албании за сутки выявили 167 носителей коронавируса

15:27 10.10.2020 Исполняющий обязанности министра образования и науки Украины Сергей Шкарлет призвал местные власти организовать для детей на следующие две недели дистанционное обучение. Об этом он написал 10 октября в своем telegram-канале. Читайте также: На Украине власть призвали на 2 недели организовать дистанционное обучение

16:55 10.10.2020 Генеральный директор ПАО «Укрпочта» Игорь Смелянский, который заразилсяSARS-CoV-2, ушел на самоизоляцию. Об этом он сам сообщил 10 октября на своей странице в соцсети Facebook. Подробности в материале: Гендиректор «Укрпочты» заразился SARS-CoV-2

18:30 10.10.2020 Общее количество выявленных на территории Ирана подтвержденных случаев заражения коронавирусной инфекцией за последние сутки возросло на 3875 и превысило 496 тыс. Об этом сообщила 10 октября представитель минздрава страны Сима Садат Лари. Читайте также: В Иране за сутки от COVID-19 скончались 195 пациентов Эпидемия коронавируса в Иране (cc) tasnimnews.com

19:35 10.10.2020 Президент Ирана Хасан Рухани 10 октября призвал всех жителей страны продолжать соблюдать протоколы здравоохранения, поскольку новые данные по коронавирусу в последние дни указывают на рост числа случаев заражения и смертей по всей стране. Об этом сообщило иранское агентство IRNA. Читайте также: Жителей Ирана призвали носить защитные маски

19:59 10.10.2020 Правительство Соединенных Штатов проводит переговоры с Великобританией по вопросу о возобновлении авиасообщения. Читайте также: Власти США и Великобритании могут восстановить авиасообщение

20:23 10.10.2020 На Украине заразился коронавирусом народный депутат от партии «Батькивщина» Сергей Евтушок. Об этом он сам написал на своей странице в социальной сети Facebook. Читайте также: Депутат Рады заразился коронавирусом Сергей Евтушок facebook.com/peopleСергій-Євтушок

21:13 10.10.2020 Премьеру анимационного фильма от студии Pixar «Душа» решила перенести компания Walt Disney. Об этом 9 октября сообщает The Hollywood Reporter. Читайте также: Студия Walt Disney перенесла премьеру мультфильма «Душа»

21:29 10.10.2020 В столице Румынии городе Бухаресте прошли акции протеста, вызванные недовольством граждан в связи с мерами, принимаемыми для борьбы с распространением коронавирусной инфекции. Читайте также: В Румынии прошли демонстрации против ограничительных мер Протест (cc) Nathan Keirn

22:05 10.10.2020 За минувшие сутки на территории Ирландии было выявлено свыше 1 тысяч новых подтвержденных случаев заражения коронавирусом. Об этом 10 октября сообщает министерство здравоохранения страны. Читайте подробнее: В Ирландии за сутки выявили свыше 1 тыс. случаев заражения SARS-CoV-2 Здание министерства здравоохранения Ирландии в Дублине (cc) Matti Blume

22:11 10.10.2020 Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил о своем прекрасном самочувствии. Читайте подробнее: Трамп рассказал о своем самочувствии Дональд Трамп facebook. comDonaldTrump

22:18 10.10.2020 Общее число выявленных на планете Земля подтвержденных случаев заражения SARS-CoV-2 на сегодняшний день превысило 37 миллионов. Это 10 октября следует из данных американского университета Джонса Хопкинса, занимающегося сбором медицинской статистики в стране и в мире. Читайте также: Общее число выявленных в мире заразившихся SARS-CoV-2 превысило 37 млн

23:23 10.10.2020 За последние сутки во Франции было выявлено свыше 26 тыс. новых подтвержденных случаев заражения коронавирусом. Об этом 10 октября сообщается на сайте санитарной службы страны Sante publique. Подробности в материале: Во Франции за сутки выявили свыше 26 тыс. случаев заражения SARS-CoV-2 Коронавирус Иван Шилов ИА REGNUM

05:33 11.10.2020 Общее количество подтверждённых случаев заражения в Бразилии составляет 5 082 637. Читайте также: Число умерших среди пациентов с COVID-19 в Бразилии превысило 150 тысяч

08:15 11.10.2020 Украинские политики интересуются, где можно неофициально приобрести российскую вакцину от SARS-CoV-2. Об этом со ссылкой на источник в партии «Слуга народа» говорится в статье «Политизация гуманитарного вопроса»: как на Украине развивается дискуссия вокруг российской вакцины от COVID-19», опубликованной 11 октября RT. Подробности в материале: На Украине политики интересуются покупкой российской вакцины от SARS-CoV-2

08:57 11.10.2020 В Узбекистане выявили 118 новых случаев заражения SARS-CoV-2, сообщает 11 октября пресс-служба министерства здравоохранения республики. Общая численность выявленных случаев инфицирования коронавирусной инфекцией в Узбекистане составила 60 894. Читайте также: В Узбекистане за период эпидемии выявили почти 61 тыс. заражений SARS-CoV-2

09:02 11.10.2020 4768 новых случаев инфицирования коронавирусом выявили за минувшие сутки на Украине. Соответствующие данные были обновлены 11 октябряв системе мониторинга распространения эпидемии коронавирусана сайтеСНБО Украины. Читайте подробнее: На Украине число выявленных случаев заражения SARS-CoV-2 превысило 261 тыс

09:45 11.10.2020 ВКиргизии за сутки зарегистрировали 306 новых случаев инфицирования коронавирусом, сообщает 11 октября пресс-служба республиканского штаба по борьбе с распространением COVID-19. Читайте также: В Киргизии за сутки зарегистрировали 306 случаев заражения коронавирусом

12:07 11.10.2020 В Армении за сутки зарегистрировали 715 новых случаев инфицирования коронавирусной инфекцией, сообщили 11 октября в пресс-службе министерства здравоохранения. Подробности в материале: В Армении выявили 715 новых случаев заражения SARS-CoV-2

12:08 11.10.2020 Бывший министр юстиции Украины Елена Лукаш призвала украинскую власть допустить ввоз на Украину российской вакцины от коронавируса («Спутник V»), чтоб граждане сами решали, применять ее или нет. Об этом политикнаписала 11 октября в своем Telegram-канале. Об этом: Экс-министр юстиции призвала разрешить ввоз на Украину вакцины «Спутник V»

12:26 11.10.2020 Премьер-министр Баварии Маркус Зёдер считает, что в Федеративной Республики Германия пора вводить штраф за отсутствие медицинской маски у граждан в общественных местах. Читайте также: В Германии предлагают ввести штраф за нарушение масочного режима в €250

14:24 11.10.2020 В случае, если меры противоэпидемической безопасности будут соблюдаться, Россия может выйти на пик числа новых выявляемых случаев заражения коронавирусной инфекцией на следующей неделе. Об этом 11 октября сообщил доктор медицинских наук, вирусолог Анатолий Альтштейн, его слова приводит РИА Новости. Об этом: Вирусолог назвал сроки ожидания пика числа заражений коронавирусом в России

14:26 11.10.2020 В Белоруссии по состоянию на 11 октября было зарегистрировано83 534случая заражения коронавирусной инфекцией, сообщили в пресс-службе министерства здравоохранения. Читайте также: В Белоруссии зарегистрировано более 83,5 тыс заражений SARS-CoV-2

14:26 11.10.2020 Тест одного из футболистов клуба «Верона» на коронавирусную инфекцию показал положительный результат. Об этом 11 октября сообщает пресс-служба команды. Подробности в материале: Один из футболистов «Вероны» заразился коронавирусом

14:27 11.10.2020 Министр здравоохранения Албании Огерта Манастилиу 11 октября заявила, что правительство приняло решение о введении обязательного ношения масок во всех пространствах, открытых и закрытых, с 15 октября. По словам главы Минздрава, это снизит риск заражения на 60%. К аналогичным мерам склоняется и минздрав Северной Македонии. Об этом сообщает албанское новостное агентство Telegrafi. Читайте также: Ужесточение коронавирусных ограничений в Албании — в масках везде вне дома

14:44 11.10.2020 По данным министерства, с начала эпидемии в стране было выявлено 20 555 случаев заражения, 785 человек умерли от осложнений, вызванных COVID-19. За последние сутки в стране скончались четверо пациентов. Лечение проходит 3671 человек. 16 099 пациентов уже здоровы. Об этом: В Македонии за неделю побит четвертый антирекорд по заражению коронавирусом

14:52 11.10.2020 Министр внутренних дел Молдавии Павел Войку заявил о повторном заражении коронавирусной инфекцией. Об этом политик написал 11 октября на своей странице в социальной сети Facebook. Об этом: Глава МВД Молдавии сообщил о повторном инфицировании коронавирусом

14:59 11.10.2020 В Тюменской области за сутки выявлено 118 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщает региональный оперативный штаб 11 октября. Днём ранее суточный прирост составлял в регионе 116 случаев. Всего с начала пандемии в Тюменской области на 11 октября зарегистрировано 10 617 случаев заражения SARS-CoV-2. Выздоровели 7 888 человек, 45 пациентов с COVID-19 скончались. Об этом: В Тюменской области за сутки коронавирус выявили у 118 человек

15:01 11.10.2020 Напомним, в среду 7 октября число выявленных за сутки носителей коронавируса выросло почти вдвое и затем росло четыре дня подряд, дойдя почти до 400. Об этом: Оппозиция Македонии требует отставки главы минздрава из-за коронавируса

15:16 11.10.2020 Тем временем эпидемиологическая ситуация в стране ухудшается — уже четыре дня подряд в стране выявляют рекордное количество носителей коронавируса. Читайте также: В Северной Македонии депутат от партии власти заразился коронавирусом

15:37 11.10.2020 Тест на коронавирусную инфекцию английского защитника миланского футбольного клуба «Интер» Эшли Янга показал положительный результат. Об этом 11 октября сообщает пресс-служба миланской команды. Читайте подробнее: Защитник «Интера» Эшли Янг заразился коронавирусом

16:00 11.10.2020 За минувшие сутки на территории США было выявлено свыше 54 тыс. подтвержденных случаев заражения коронавирусом SARS-CoV-2. Об этом 11 октября сообщает университет Джонса Хопкинса, занимающийся сбором медицинской статистики в стране и в мире. Об этом: В США за сутки выявили свыше 54 тыс. случаев заражения SARS-CoV-2

17:59 11.10.2020 У президента США Дональда Трампа, который ранее заразился SARS-CoV-2, выработался иммунитет к нему. Об этом американский лидер сам сообщил 11 октября в интервью телекомпании Fox News. Об этом: Трамп считает, что у него выработался иммунитет к SARS-CoV-2 Дональд Трамп Александр Горбаруков © ИА REGNUM

20:09 11.10.2020 На Украине улучшилось состояние бывшего президента страны Петра Порошенко, ранее заболевшего COVID-19. Об этом 11 октября сообщает «Украинская правда» со ссылкой на источник в окружении политика. Читайте подробнее: Состояние заболевшего COVID-19 Порошенко улучшилось Пётр Порошенко president.gov.ua

21:17 11.10.2020 За минувшие сутки на территории Великобритании было выявлено свыше 12 тыс. подтвержденных случаев заражения коронавирусом SARS-CoV-2. Об этом 11 октября свидетельствуют обнародованные на сайте британского правительства данные. Об этом: В Британии за сутки выявили свыше 12 тыс. случаев заражения SARS-CoV-2

22:15 11.10.2020 Пост президента Соединенных Штатов Дональда Трампа о том, что он больше не может заразить коронавирусом окружающих, нарушает запрет социальной сети Twitter на распространение вводящей в заблуждение информации о вирусе. Об этом 11 октября сообщает администрация Twitter. Подробности в материале: Twitter счёл пост Трампа об иммунитете к COVID-19 вводящим в заблуждение

23:19 11.10.2020 Количество выявленных случаев заражения коронавирусной инфекцией во Франции за прошедшие сутки выросло на 16 101. Об этом 11 октября сообщила санитарная служба страны. Читайте подробнее: Во Франции за сутки выявили более 16 тыс. случаев заражения коронавирусом

23:28 11.10.2020 Кинотеатральные премьеры двух фильмов перенесла на 2021 год студия Lionsgate, 10 октября сообщает издание The Wrap. Под перенос попала картина в жанре хоррор «Фаталь» с Хилари Суонк в главной роли, а также фантастическая лента «Путешественники», где главную роль исполнил Колин Фаррелл. Данные фильмы должны были появиться на экранах кинотеатров в ноябре 2020 года, но в связи с негативной ситуацией в мире из-за пандемии коронавируса руководство студии приняло решение перенести премьеры. Отметим, что речь идёт именно о кинотеатральных показах. Студия Lionsgate решила не следовать примеру своих коллег, которые отменили живые показы, а провели свои премьеры через онлайн-сервисы. Как ранее сообщало ИА REGNUM, 9 октября стало известно о решении студии Wald Desney перенести премьеру мультфильма от студии Pixar под названием «Душа» на 25 декабря 2020 года. Причём картину можно будет увидеть только в онлайн-сервисе Disney+. Об этом: Киностудия Lionsgate перенесла премьеры двух фильмов из-за коронавируса Поцелуй Цитата из к/ф «Фаталь». Реж. Деон Тейлор. 2020. США

01:09 12.10.2020 В Грузии с 12 октября возобновляют работу детские сады, которые были закрыты из-за нового коронавируса с марта. Решение об этом было принято межведомственным координационным советом по борьбе с коронавирусом при премьер-министре. Читайте также: В Грузии открываются закрытые с весны из-за коронавируса детские сады

01:52 12.10.2020 В Иране число случаев заражения новым коронавирусом SARS-CoV-2 превысило полмиллиона. Об этом 12 октября сообщается на сайте американского Университета Джонса Хопкинса, занимающегося сбором статистики по коронавирусу в стране и мире. Об этом: В Иране число случаев заражения коронавирусом превысило 0,5 млн

03:56 12.10.2020 Учёные установили, что коронавирус SARS-CoV-2 может оставаться на гладких поверхностях при комнатной температуре до 28 суток. Подробности в материале: Учёные определили срок «жизни» SARS-CoV-2 на банкнотах, стекле и смартфонах

04:46 12.10.2020 Основатель корпорации Microsoft считает, что человечество сможет справиться с распространением COVID-19 только с помощью эффективной вакцины. Подробности в материале: Билл Гейтс назвал главное условие для возврата людей к нормальной жизни

07:41 12.10.2020 Дезинфекция дорог в Тунисе. russian.news.cn

07:58 12.10.2020 За истекшие сутки на территории Казахстана было выявлено 74 новых подтвержденных случая заражения коронавирусом. Об этом 12 октября сообщает минздрав страны. Подробности в материале: В Казахстане за сутки выявили 74 случая заражения коронавирусом

08:03 12.10.2020 Министр иностранных дел Индонезии Ретно Марсуди заявила, что Движение неприсоединения должно стать позитивной силой в условиях сегодняшней глобальной геополитической динамики, сообщает внешнеполитическое ведомство страны. Подробности в материале: Индонезия призвала Движение неприсоединения бороться за доступ к вакцине

08:12 12.10.2020 За минувшие сутки на территории Мексики выявили свыше 3,1 тыс. новых подтвержденных случаев заражения коронавирусом. Об этом 12 октября сообщает замглавы минздрава страны Уго Лопес-Гатель на своей странице в соцсети в Twitter. Об этом: В Мексике за сутки выявили свыше 3,1 тыс. случаев заражения SARS-CoV-2

08:15 12.10.2020 В Южной Корее за минувшие сутки выявили 97 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщает KBS со ссылкой на представителей Корейского управления по контролю и профилактике заболеваний. Об этом: В Южной Корее за сутки выявили менее 100 случаев заражения коронавирусом

08:19 12.10.2020 Грузию в Швейцарии внесли в список стран опасных с точки зрения риска заразиться коронавирусом. Объявление об этом было размещено на сайте посольства Швейцарии в Тбилиси. Читайте подробнее: В Швейцарии внесли Грузию в список опасных стран из-за коронавируса

08:21 12.10.2020 За истекшие сутки в Перу было выявлено 3283 новых подтвержденных случая заражения коронавирусом и потому их общее число превысило 849 тысяч. Об этом 12 октября сообщает минздрав страны на своей странице в соцсети Twitter. Читайте подробнее: В Перу общее число выявленных случаев SARS-CoV-2 превысило 849 тыс

08:27 12.10.2020 Общее количество выявленных на территории Канады подтвержденных случаев заражения коронавирусной инфекцией за последние сутки возросло на 1636 и превысило 184 тыс. Об этом 12 октября сообщает канадский минздрав. Читайте также: В Канаде число выявленных случаев заражения SARS-CoV-2 превысило 184 тыс

08:33 12.10.2020 За последние сутки в Колумбии было выявлено свыше 8,5 тыс. новых подтвержденных случаев заражения коронавирусом. Об этом 12 октября сообщает министерство здравоохранения и социальной защиты страны на своей странице в соцсети в Twitter. Подробности в материале: В Колумбии за сутки выявили свыше 8,5 тыс. случаев заражения SARS-CoV-2

08:37 12.10.2020 За истекшие сутки на территории Бразилии было выявлено свыше 12,3 тыс. новых подтвержденных случаев заражения коронавирусом. Об этом 12 октября сообщает минздрав страны. Об этом: В Бразилии за сутки выявили свыше 12,3 тыс. случаев заражения SARS-CoV-2

08:39 12.10.2020 Экспорт товаров из Южной Кореи в период с 1 по 10 октября составил $9,3 млрд, что на 28,8% меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом сообщает KBS со ссылкой на представителей Таможенной службы страны. Читайте также: Экспорт товаров из Южной Кореи в начале октября упал на 28,8%

08:42 12.10.2020 Общее число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в Израиле за прошедшие 24 часа возросло на 618 и превысило 290 тыс. Об этом 12 октября сообщает минздрав страны. Читайте также: В Израиле общее число случаев заражения коронавирусом превысило 290 тыс

08:52 12.10.2020 Только сверхэффективная и широко доступная вакцина против коронавируса обеспечит человечеству возвращение к нормальной жизни. Об этом заявил основатель корпорации Microsoft Билл Гейтс 11 октября в эфире телекомпании NBC. «Это позволит покончить с заболеванием в мировом масштабе», — сказал Гейтс. Читайте подробнее: Гейтс: пандемию COVID-19 победит лишь сверхэффективная вакцина