Киев, 9 октября, 2020, 19:56 — ИА Регнум. Переговоры депутата Рады, главы политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктора Медведчука с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным, которые состоялись 6 октября в Ново-Огарево, показали, что Россия никогда не отказывалась от дружбы с Украиной и продолжает искать пути для налаживания добрососедских отношений.

Kremlin.ru Виктор Медведчук на встрече с президентом России Владимиром Путиным

Об этом заявил экс народный депутат Украины Владимир Олейник, заявление депутата приводит 9 октября пресс-служба ОПЗЖ.

Политик подчеркнул, что эта встреча стала тревожным сигналом для Запада, где понимают, что восстановление отношений между Россией и Украиной будет означать крах их восточноевропейской политики.

Более того, по словам Олейника, российское руководство уже неоднократно подавало сигналы украинскому народу о готовности к диалогу о восстановлении былой дружбы.

«В последнее время Владимир Владимирович обращается и к действующему руководству страны, и к ее народу, который также является самостоятельным субъектом политики. Ведь это именно народ выбирает власть, и Путин как бы говорит ему, если у вас будет нормальное, вменяемое правительство и хороший президент, то мы готовы снова стать близкими друзьями», — цитирует пресс-служба Олейника.

Бывший депутат Рады отмечает, что искренность намерений Путина подтверждает готовность предоставить Украине вакцину от коронавируса, которая на данный момент разработана только в России. Но действующая украинская власть отвергает такую помощь, ставя под угрозу миллионы жизней своих граждан.

Олейник объяснил, что больше всего в своей восточноевропейской политике Запад боится тандема Путина и Медведчука, который возможен, если народ Украины выберет последнего главой своего государства.

«У них есть свой устоявшийся формат общения. У них длительные и весьма доверительные отношения: напомню, что, когда Медведчук обращался к российскому президенту по вопросам обмена военнопленными, они решались намного быстрее! То же самое будет и с экономикой, и с финансовой поддержкой со стороны Москвы, если во главе украинского государства будет стоять лидер «Оппозиционной платформы — За жизнь»», — резюмировал политик.

ИА REGNUM напоминает, что во время встречи 6 октября Владимир Путин и Виктор Медведчук, помимо остроактуального для Украины вопроса вакцины, обсудили возможность восстановления украинско-российских отношений и отмены санкций для украинских производителей.