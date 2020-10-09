Белград, 9 октября, 2020, 19:40 — ИА Регнум. Президент Сербии Александр Вучич на пресс-конференции 9 октября заявил, что Сербия продолжит свой европейский путь, но сохранит образ и право на собственное мнение и поддержание исторически сложившихся добрых отношений с другими странами. Об этом сообщает сербское новостное агентство RTS.

Predsednik.rs Пресс-конференция Александра Вучича и Оливера Вархели

Александр Вучич после визита в клинический центр в Белграде заявил, что независимо от того, насколько он недоволен действиями некоторых стран, он не жалеет ни об одном слове, произнесённом им во время визита в Сербию еврокомиссара Оливера Вархели.

Президент Сербии подчеркнул, что Белград готов исправить все недочёты, указанные в отчете Европейской комиссии.