Кострома, 9 октября, 2020, 18:49 — ИА Регнум. В Костромской области сменился военный комиссар. Об этом 9 октября сообщает пресс-служба администрации региона. На военную должность приказом Министра обороны РФ назначен полковник Алексей Новиков.

Алексей Новиков на встрече с губернатором Костромской области Сергеем Ситниковым

Новиков родился в военной семье в Тбилиси, окончил Воронежскую среднюю школу, затем Казанское военное училище. До назначения в Костромскую область служил командиром 99 самоходного артиллерийского полка 3 мотострелковой дивизии в городе Богучар Воронежской области. Новому комиссару 39 лет, он женат и имеет двоих детей. Известно, что полковник встретился с губернатором региона Сергеем Ситниковым и уже начал осваиваться на новом месте.

Смена руководства была продиктована решением Министра обороны РФ Сергея Шойгу, согласно которому с 1 сентября 2020 года всех гражданских военных комиссаров субъектов Российской Федерации замещают военнослужащими. Предшественник Новикова — Аркадий Черняков руководил областным комиссариатом с 2016 года.

«Четыре года я был военкомом в качестве гражданского персонала. Согласно новым изменениям я не подхожу на эту должность. Мне 55 лет, а это предельный возраст для полковника, поэтому меня не рассматривали. Если бы был года на 3 помладше, то надел бы погоны и послужил ещё. О том, что так получилось, не жалею. Решение принято руководством, и оно не обсуждается. Сейчас в регион пришёл действующий военный, у которого контракт истекает через 16 лет», — рассказал корреспонденту ИА REGNUM Черняков.

Через несколько недель бывший комиссар займёт чиновничью должность в администрации региона.

«Губернатор сказал, что я буду работать в администрации области. Он дал мне две недели, чтобы отдохнуть, почистить пёрышки, а там определит, по какому направлению я буду работать. Что и как, я пока и сам не знаю. Всё станет известно к 1 ноября. В любом случае раньше я работал в органах исполнительной власти и в местном самоуправлении, поэтому алгоритм знаю. Думаю, трудностей не будет», — добавил Черняков.

Напомним, что назначению Чернякова в Костромской области предшествовал ряд скандалов. Его предшественники на посту областного военкома — Алексей Барабанов и Андрей Степанов обвинялись в превышениях должностных полномочий и взятках.