Калуга, 9 октября, 2020, 19:17 — ИА Регнум. В Калужской области положительные результаты тестов на коронавирус подтверждены у 82 человек за последние сутки, сообщает 9 октября корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на информацию федерального штаба. Накануне было зарегистрировано 78 подтверждённых случаев.

ИА REGNUM

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Всего в регионе 9 тыс. 914 положительных результатов тестов получили подтверждение, 1 тыс. 858 человек находятся на лечении, 7 тыс. 982 человек выздоровели, 74 человека умерли.

Больше всего подтверждённых положительных результатов тестов — в Калуге (624), в Обнинске (251), в Людиновском районе (146), в Боровском районе (136) и в Дзержинском районе (92).