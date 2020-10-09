Киев, 9 октября, 2020, 18:37 — ИА Регнум. Мэр Днепропетровска Борис Филатов заявил о попытках сорвать избирательную кампанию местных выборов в городе и области.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Коломойский

Соответствующее заявление Филатов сделал 8 и 9 октября через социальные сети и в эфирах украинского телевидения.

Мэр заявил, что накануне на встрече с избирателями в него бросили нашатырь. Он отметил, что на дальнейшие встречи с земляками будет ходить в специальных очках, потому что боится, чтобы оппоненты не выжгли ему глаза — «зелёнкой, нашатырём, а теперь уже, например, кислотой».

Сегодня же, подчеркнул городской глава, на презентации в Новомосковске (Днепропетровская область) банда, приехавшая на двух автобусах, устроила массовую драку.

Он считает ответственными за эти события Зеленского и олигарха Игоря Коломойского, вотчиной которого традиционно считается Днепропетровская область.

«Я никого не боюсь… Ни жалкого Зеленского, трусливо молча отсиживающегося в кустах, когда в Украине гремят скандал за скандалом… Ни смешного Коломойского, беснующегося от бессилия и понимания того факта, что все больше и больше людей в стране начинают его презирать и ненавидеть», — подчеркнул Филатов.

Он отмечает, что накал в регионе такой, что, судя по развитию событий, через пару дней дойдёт до побоищ в формате «стенка на стенку».

ИА REGNUM напоминает, что местные выборы должны состояться на Украине 25 октября. Особую пикантность ситуации в Днепропетровской области придает то, что это и родной регион президента Зеленского.