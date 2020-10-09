Санкт-Петербург, 9 октября, 2020, 18:37 — ИА Регнум. В Санкт-Петербурге вынесли уже третий судебный приговор за мошенничество предпринимательнице, помогавшей сайентологам за чужой счет. По очередному уголовному делу на 3,4 млн рублей ее приговорили к трем годам колонии, которые увеличили ранее назначенный срок, сообщила 9 октября объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга.

Дарья Драй ИА REGNUM Фемида

Смольнинский районный суд Санкт-Петербурга огласил приговор в отношении Екатерины Заборских, признанной виновной в совершении преступления, предусмотренного частью 4 статьи 159 УК РФ.

На этот раз в суде было доказано, что Заборских, будучи председателем правления ЖСК «Троицкая гора» и потребительского общества «Вилла Валлей», с сентября 2013 по декабрь 2014 года, используя служебное положение, заключила шесть договоров «Об оплате взносов и предоставления жилья», «Об участии в хозяйственной деятельности по целевой потребительской инвестиционной программе» на общую сумму 3 млн 483 тыс. 635 рублей.

«У представляемых Заборских юридических лиц отсутствовали разрешения на строительство и права собственности на земельные участки. Полученные денежные средства Заборских похищала и распоряжалась ими по своему усмотрению, не предпринимая меры к выполнению взятых на себя обязательств», — уточнили в суде суть инкриминируемых женщине преступных действий.

Вменяемые ей деяния подсудимая всячески отрицала, утверждая, что умысла на совершение преступления у нее не было.

В результате суд назначил наказание в виде лишения свободы сроком на три года. По совокупности с двумя предыдущими сроками, в колонии общего режима она проведет восемь лет и семь месяцев.

«Гражданские иски удовлетворены судом на сумму 3 483 635 рублей», — резюмировали в суде.

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Напомним, в 2017 году Заборских была приговорена к шести с половиной годам колонии общего режима за мошенничество на 133,1 млн рублей. Как установлено, она заключала договоры со своим жертвами на приобретение квартир, жилых домов и земельных участков в Санкт-Петербурге и Ленинградской области, несмотря на то, что разрешения на строительство жилья у нее не было. Похищенные средства она отдавала религиозной организации «Саентологическая церковь Москвы».

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Второй приговор за аналогичное преступление, но на сумму 33 млн рублей, женщина услышала в 2018 году. Ей было назначено наказание пять с половиной лет колонии.