Париж, 9 октября, 2020, 18:42 — ИА Регнум. Лидер крайне правой французской партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен выступила против Миграционного пакта ЕС, назвав его «самоубийством Европы». Об этом в пятницу, 9 октября, сообщает Le Figaro.

Marine2017.fr Марин Ле Пен

Выступая на пресс-конференции по итогам съезда партии «Национальное объединение» в городе Нантер, Ле Пен заявила, что принятие Миграционного пакта вызовет «ускорение развития исламизма и рост риска терроризма» в Европе. Политик охарактеризовала документ как «организованный план наводнения ЕС людьми, которые не уедут».

«Это соглашение с дьяволом, это самоубийство Европы», — резюмировала Ле Пен.

Напомним, 28 марта 2019 года Еврокомиссия заявила о намерении утвердить постановление, согласно которому выполнение правил предложенного ООН пакта в отношении мигрантов (Global Compact) будет обязательным для всех стран — членов ЕС.