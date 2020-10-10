Москва, 10 октября, 2020, 08:36 — ИА Регнум. Исторический рекорд совокупного финансового состояния богатейших людей мира в размере $10,2 трлн на момент июля 2020 года вызвал бурное обсуждение среди пользователей сети. Граждане оставили комментарии 9 октября в сервисе Яндекс.Новости.

Виктор Дени. Капитал

«Принцип сообщающихся сосудов действует? Т. е. ровно на эту сумму обеднели самые бедные слои мира?», — задаётся вопросом пользователь под псевдонимом «Добрый человек».

Многие комментаторы оказались не удивлены данной новости. Граждане отметили, что сегодня это воспринимается закономерным, но еще совсем недавно в такое развитие событий мало кто мог поверить.

«Уже ничто не удивляет сегодня. Лет тридцать назад показали бы тому народу нашу нынешнюю обстановку — никто не поверил бы, что такое возможно. Покрутили бы пальцем у виска. То ли ещё будет», — пишет ТесленКо.

Ряд граждан оказался уверен, что состояние миллиардеров необходимо забрать. Но даже они отметили, что сделать этого не получится в связи с могуществом данных людей.

«Что я об этом думаю? Отобрать надо их миллиарды… На каком основании? А чтобы штрафы выписывать есть основания? Чтобы людей по домам держать? Нет… и тут без всяких оснований. Вот только они законы под себя написали, правительства купили, армию, полицию… не отдадут», — написала Ольга С.

По мнению некоторых комментаторов, мир начинает сходить с ума. И связано это не просто с ростом состояния малой группы человечества, а с тем, что происходит это на фоне пандемии коронавируса, которая испытывает мировую экономику на прочность.

«Весь мир с ума сходит, а ведь тяжело им будет расставаться со своими бабосами. Идет передел мировых финансовых потоков и им хочется удержаться в этом качестве. На долго ли?», — пишет Александр П.

Нашлись и те, кто призвал обратить внимание на то, что подобная новость указывает на несостоятельность капиталистической системы. По мнению данных граждан, если простым людям не нравится, что богатые богатеют, а бедные беднеет, то стоило бы задуматься над сменой политического, экономического и социального устройства в интересах народа.

«При капитализме как-то по другому может быть? При социализме же вы жить не захотели, так что пользуйтесь этими плодами», — написал Алексей Ч.

Напомним, крупнейший банк Швейцарии UBS и международная консалтинговая компания PwC опубликовали отчёт, согласно которому в июле 2020 года совокупное финансовое состояние всех миллиардеров в мире перевалило за рекордные $10,2 трлн.