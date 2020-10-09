Ярославль, 9 октября, 2020, 16:06 — ИА Регнум. В Ярославской области достаточно свободных коек для лечения больных COVID-19. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в департаменте здравоохранения Ярославской области.

Департамент здравоохранения Ярославской области

«Сезонный рост числа простудных заболеваний и увеличение количества зараженных новой коронавирусной инфекцией прогнозировался, поэтому регион подготовился к этому периоду заранее. В настоящее время в медицинских организациях области развернута 1281 койка для зараженных коронавирусной инфекцией. В случае необходимости для таких пациентов будут оборудованы дополнительные места», — сообщили в департаменте.

Людей с подозрением на COVID-19 и подтвержденным диагнозом сейчас принимают во всех районах области. На модернизацию коечного фонда из федерального бюджета было выделено порядка 500 миллионов рублей.

«На эти деньги перепрофилированные больницы закупили новое современное оборудование, средства индивидуальной защиты, а также выполнили работы по монтажу системы медицинского снабжения кислородом», — рассказали в департаменте.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, на сегодняшний день госпитализировано на инфекционные и перепрофилированные койки в стационары региона 826 пациентов, 248 из них с подтверждённой коронавирусной инфекцией, 578 с типичной клиникой COVID-19.