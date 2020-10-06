Вашингтон, 6 октября, 2020, 06:23 — ИА Регнум. Джо Байден в качестве кандидата на пост президента США может считаться самым крупным розыгрышем за всю историю этой страны. Почему Байден, как бы не замалчивали его грешки американские СМИ, демократической партии США не удается скрыть его черты подставного лица, рассказывает обозреватель ИА REGNUMАлександр Халдей.

Иван Шилов ИА REGNUM Джо Байден

Украинские проделки Джо Байдена и его сына на Украине, которыми стращали американского избирателя приверженцы Дональда Трампа и республиканской партии, так и дали должного эффекта, ведь в сознании американца все это происходило где-то невообразимо далеко. Куда неприятнее для демократов США должны быть такие черты их кандидата в президенты как способность забывать слова, путать даты и проводить массу времени на лечении, что довольно тревожный набор симптомов для человека, собирающегося руководить США в не самый простой для этой страны ситуации.

А может быть, США просто дошли до предела своей политической фантазии и борьба Трампа с Байденом это ринг, от которого постепенно отворачиваются зрители? Читайте статью Александра Халдея «Призрак Байдена как крупнейшая в истории США афера демократов».