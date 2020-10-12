Москва, 12 октября, 2020, 05:05 — ИА Регнум. Американские военные эксперты рассматривают современную российскую систему «Авангард» как составляющую и без того грозного для США российского арсенала. О том, почему «Авангард» не является всего лишь дополнением, а привносит принципиальную новизну в ситуацию баланса сил, рассказывает автор ИА REGNUMВладимир Васильев.

Минобороны России Ракетный комплекс «Авангард»

По мнению американского военного эксперта Питера Сучиу, американская противоракетная оборона может противостоять запуску нескольких межконтинентальных баллистических ракет, но никак не тем сотням носителей ядерных зарядов, которые есть в распоряжении России. Молчаливо подразумевается, что гиперзвуковой российский «Авангард» в таком случае не добавляет чего-либо к и без него мощнейшим российским силам сдерживания.

Тем не менее это не так, и секрет «Авангарда» именно в его скорости. Развивающий скорость до 27 единиц скорости звука, российский глайдер может стартовать после старта вражеских ракет, но нанести удар раньше их. Что это дает в плане стратегии?

Читайте статью Владимира Васильева «"Авангард» — надежное средство предупреждения агрессии Запада».